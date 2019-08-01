«Гранту» жутко смяло в столкновении с «Лексусом» на Ставрополье: двоих не спасли

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-01T10:40:44+03:00

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Трагедия на дороге случилась 31 июля вечером в Кировском районе. Водитель «Лады Гранты» не смог справиться с той скоростью, до которой разогнал машину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лексусом LX450D».

Скорая не застала живыми 54-летнего водителя и 32-летнего пассажира «Гранты». 36-летний пассажир «Гранты» доставлен в больницу. А водитель иномарки остался цел. Оба водителя, судя по базам данных, примерные автовладельцы. Ведется проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU