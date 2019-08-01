Начальница отдела ставропольской полиции застигнута спецслужбами при получении денег

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-01T10:54:17+03:00

30 тысяч рублей она взяла за оформление временного пребывания девочки в стране

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Начальник отдела по вопросам миграции буденновской полиции проходит в качестве подозреваемого в деле о получении взятки.

Женщина в мае этого года получила 30 тысяч рублей от посредника за оформление временного пребывание девочки в России. Все необходимые документы начальник обещала предоставить. Только взятка передавалась в рамках оперативно-розыскного мероприятия, о чем женщина не подозревала. Ее взяли с поличным сотрудники спецслужбы.

Расследование еще продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

В настоящее время ОРЧ (СБ) Главного управления МВД России по Ставропольскому краю в отношении сотрудницы проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ее дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Также она понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU