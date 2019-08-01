Начальница отдела ставропольской полиции застигнута спецслужбами при получении денег
Начальник отдела по вопросам миграции буденновской полиции проходит в качестве подозреваемого в деле о получении взятки.
Женщина в мае этого года получила 30 тысяч рублей от посредника за оформление временного пребывание девочки в России. Все необходимые документы начальник обещала предоставить. Только взятка передавалась в рамках оперативно-розыскного мероприятия, о чем женщина не подозревала. Ее взяли с поличным сотрудники спецслужбы.
Расследование еще продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
В настоящее время ОРЧ (СБ) Главного управления МВД России по Ставропольскому краю в отношении сотрудницы проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ее дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Также она понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU