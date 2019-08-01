123 тысячам жителей Чечни вернули свет

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-01T11:27:25+03:00

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Энергетики отремонтировали электростанции, которые сломались из-за разразившейся в среду стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

- 1 августа в 08:30 аварийно-восстановительные работы завершены, - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля из-за грозы с дождем было нарушено электроснабжение в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Без света оказалось около 123,9 тысячи человек. Электросообщение восстанавливали 80 человек, распределенных по 20 группам. В работе задействовали 30 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU