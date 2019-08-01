2019-08-01T12:52:51+03:00
Общество

Грязевой поток чуть не смыл машину в Дагестане — видео

У других водителей проблем с этим не было
Антон ШАПОВАЛОВ
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Грязевой поток чуть не смыл машину в ДагестанеГрязевой поток чуть не смыл машину в ДагестанеФото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане идет жуткий дождь, канализации не справляются с таким потоком воды. Некоторые улицы городов омывают грязные воды. Так случилось и селе Губдене Карабудахкентского района.

Там мощный поток грязной воды едва не смыл машину, которая поднималась в гору. До этого такой же автомобиль (ВАЗ-2106) пролетел сквозь течение, набрав хорошую скорость. Этот же водитель не разогнался и поднимался на первой. Такой скорости оказалось недостаточно, чтобы беспрепятственно взобраться на высоту.

На кадрах также видно, что другим, стоячим, машинам удается держаться на месте. Вода задевает их, но не сносит.

Машину смывает грязевым потоком в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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