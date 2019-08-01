Грязевой поток чуть не смыл машину в Дагестане — видео

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-01T12:52:51+03:00

Грязевой поток чуть не смыл машину в Дагестане Фото: СОЦСЕТИ

У других водителей проблем с этим не было

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В Дагестане идет жуткий дождь, канализации не справляются с таким потоком воды. Некоторые улицы городов омывают грязные воды. Так случилось и селе Губдене Карабудахкентского района.

Там мощный поток грязной воды едва не смыл машину, которая поднималась в гору. До этого такой же автомобиль (ВАЗ-2106) пролетел сквозь течение, набрав хорошую скорость. Этот же водитель не разогнался и поднимался на первой. Такой скорости оказалось недостаточно, чтобы беспрепятственно взобраться на высоту.

На кадрах также видно, что другим, стоячим, машинам удается держаться на месте. Вода задевает их, но не сносит.

Машину смывает грязевым потоком в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU