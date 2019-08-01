Ставропольский заказник «Новотроицкий» изменит границы
Специалисты провели комплексное экологическое исследование государственного природного заказника краевого значения «Новотроицкий». Ученые и инженеры также занялись вопросами установления границ территории.
Заказник был образован с целью размножения и сохранения редких и ценных видов животных. Например, орлана-белохвоста, ходулочника и коростеля.
Исследователи предложили придать статус заказника всему водохранилищу. Это значит, что на территории будет установлен режим особой охраны и пресечения нарушений природоохранного законодательства.
- По результатам работ будут утверждены границы и новое положение — сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов.
ИСТОЧНИК KP.RU