2019-08-01T12:25:54+03:00
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Ставропольский заказник «Новотроицкий» изменит границы

Статус заказника специалисты предложили придать всей территории водохранилища
Полина ШАПОШНИКОВА
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Специалисты провели комплексное экологическое исследование государственного природного заказника краевого значения «Новотроицкий». Ученые и инженеры также занялись вопросами установления границ территории.

Заказник был образован с целью размножения и сохранения редких и ценных видов животных. Например, орлана-белохвоста, ходулочника и коростеля.

Исследователи предложили придать статус заказника всему водохранилищу. Это значит, что на территории будет установлен режим особой охраны и пресечения нарушений природоохранного законодательства.

- По результатам работ будут утверждены границы и новое положение — сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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