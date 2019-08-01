СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-01T14:30:47+03:00

Директор банка из Северной Осетии незаконно перевел 45 миллионов на подставные счета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчину также привлекли к ответственности по статье о разглашении коммерческой тайны

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Советский районный суд Владикавказа рассмотрел уголовное дело, по которому проходило шесть человек. Фигурантов обвиняли в финансовых махинациях в «Россельхозбанке» и разглашении коммерческой тайны, передает пресс-служба суда.

Разбирательство началось ещё в 2017 году. Тогда появились подозрения, что директор владикавказского филиала банка Тамерлан Каджаев проводил незаконные операции по расчетному счету фирмы «Сармат». Следом через физических лиц он обналичивал деньги.

Как выяснилось, за два месяца начальник провел семь платежных операций. Таким образом Каджаев и его сообщники получили 45 миллионов рублей.

Вдобавок директора филиала привлекли к ответственности по 183 статье (незаконное получение и распространение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

За все он получил 2,5 года условного срока. Ещё год ему будет запрещено занимать руководящие должности в банках. Каджаева оштрафовали на 300 тысяч рублей. Остальные фигуранты тоже получили условный срок и обязательные выплаты в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU