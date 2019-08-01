2019-08-01T16:11:35+03:00
Общество

Масштабный шедевр на стене здания Пятигорска создала хрупкая девушка

Рисунок напоминает иллюстрацию к приключенческому фильму
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: pyatigorsk_onlineФото: pyatigorsk_online
Изменить размер текста:

В Пятигорске хрупкая художница и фотограф Диана Котикова создала шедевр размером со стену на старом здании. На огромной картине изображены двое мальчишек с картой в руках. У них походная одежда и явная тяга к открытиям. Изображение сделано в пастельных тонах и от него веет духом приключений не нашего века. Выбор темы автор прокомментировала: «Дети - наше будущее, пусть они радуются, путешествуют и витают в облаках. А мы на них будем смотреть. Я люблю и украшаю свой город как могу».

Многие пятигорчане с восторгом восприняли такое направление искусства в родном городе: «Как красиво! Это искусство, несомненно!!! Спасибо за ваш талант. Бывает, остановишься перед таким шедевром и долго смотришь-смотришь. Люблю такие дома. В таких рисунках есть таинство и скрытая мысль, перетекающие техники и приемы дают замечательный результат... И это так масштабно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане град разбил крыши школ, детсадов и 700 домов: ввели режим ЧС
Самострой в Ставрополе сносят за деньги города
"Синтоловый качок" поцеловал голливудскую звезду перед премьерой ее фильма
В Невинномысске прокуратура попросила поезда ездить потише
Психически больного мужчину с бородой разыскивают на Ставрополье
«Оператор Рудик скучает по Жорику…»: Мартиросян опубликовал пост о звезде пятигорского канала
Первого алкоголика зарегистрировали в Ингушетии
В Ставрополе экскаватор повредил мост, движение автомобилей затруднено
Сбербанк впервые провел тренировки инкассаторов и сотрудников службы охраны с использованием VR-технологий
Семья с ребёнком пострадала при пожаре в Дагестане
Самый милый фотопроект на Ставрополье: сотрудники ДПС показали, как пристегивают своих малышей
На Ставрополье читательница с Урала преступила закон ради Пушкина
Минздрав: количество зараженных ВИЧ жителей Чечни увеличивается