Масштабный шедевр на стене здания Пятигорска создала хрупкая девушка

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-01T16:11:35+03:00

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В Пятигорске хрупкая художница и фотограф Диана Котикова создала шедевр размером со стену на старом здании. На огромной картине изображены двое мальчишек с картой в руках. У них походная одежда и явная тяга к открытиям. Изображение сделано в пастельных тонах и от него веет духом приключений не нашего века. Выбор темы автор прокомментировала: «Дети - наше будущее, пусть они радуются, путешествуют и витают в облаках. А мы на них будем смотреть. Я люблю и украшаю свой город как могу».

Многие пятигорчане с восторгом восприняли такое направление искусства в родном городе: «Как красиво! Это искусство, несомненно!!! Спасибо за ваш талант. Бывает, остановишься перед таким шедевром и долго смотришь-смотришь. Люблю такие дома. В таких рисунках есть таинство и скрытая мысль, перетекающие техники и приемы дают замечательный результат... И это так масштабно».

ИСТОЧНИК KP.RU