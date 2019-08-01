В Ставрополе экскаватор повредил мост, движение автомобилей затруднено

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-01T17:05:33+03:00

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1 августа около 14 часов на проспекте Кулакова в направлении улицы Коломийцева под мостовой опорой в Ставрополе застрял водитель платформы, на которой перевозился экскаватор. Теперь из-за крупногабаритной техники легковушки едва могут проехать. Ковш повредил мост, но конструкция не нарушена, сообщают в УИГБДД по СК.

Однако ущерб оценят вызванные на место ЧП представители Армавирского филиала железнодорожных путей и сотрудники краевого МЧС. Платформу увезут в ближайшие часы.

ИСТОЧНИК KP.RU