2019-08-01T17:05:33+03:00
Происшествия

В Ставрополе экскаватор повредил мост, движение автомобилей затруднено

Водитель платформы, перевозивший крупногабаритную технику, не рассчитал ее размеры
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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1 августа около 14 часов на проспекте Кулакова в направлении улицы Коломийцева под мостовой опорой в Ставрополе застрял водитель платформы, на которой перевозился экскаватор. Теперь из-за крупногабаритной техники легковушки едва могут проехать. Ковш повредил мост, но конструкция не нарушена, сообщают в УИГБДД по СК.

Однако ущерб оценят вызванные на место ЧП представители Армавирского филиала железнодорожных путей и сотрудники краевого МЧС. Платформу увезут в ближайшие часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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