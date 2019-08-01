2019-08-01T17:22:00+03:00
Общество

Первого алкоголика зарегистрировали в Ингушетии

Северный Кавказ остается одним из самых непьющих в стране регионов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Первого алкоголика зарегистрировали в ИнгушетииПервого алкоголика зарегистрировали в ИнгушетииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав рассказал о том, как изменилось количество социально-значимых заболеваний в 2018 году в регионах России. В Ставропольском крае насчитали 660 человек с алкогольным синдромом, а среди жителей Дагестана - 418 зависимых. В КБР их выявлено 447, в Карачаево-Черкесии — 101, в Северной Осетии 325, 59 жителей Чечни страдают от алкоголзма, а в Ингушетии в прошлом году впервые зарегистрировали алкоголика!

Количество наркоманов в Ставропольском крае - 113. В Дагестане обстановка хуже: наркоманов официально 279 человек. Самые низкие показатели - в Чечне и Ингушетии.

Растет заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Смертельный недуг нашли у 795 ставропольцев. За год число заболевших выросло на 84 человека. В этой группе болезней край — лидер по выявлению страшного диагноза. В Дагестане нашли 247 заразившихся ВИЧ.

Почти не изменилось на Ставрополье количество людей, у которых нашли злокачественные новообразования. С 11493 в 2017 году показатель снизился до 11483 в 2018. У Дагестана, который идет вторым, цифры заметно меньше — 5050 с диагнозом «злокачественная опухоль». Новообразования нашли также у 68 детей из Ставрополья и 123 из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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