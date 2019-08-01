Самострой в Ставрополе сносят за деньги города

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-01T17:59:40+03:00

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По решению суда в Ставрополе сносят здание в северо-западном районе города. Владелец не исполнил решение суда о ликвидации незаконного строения самостоятельно. Его не убедили ни постановление о взыскании исполнительского сбора, ни административный протокол.

Тогда приставам и администрации Ставрополя пришлось действовать самостоятельно. Идет снос здания, который оплачивает комитет градостроительства администрации. Однако компенсацию запросят с застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU