Самострой в Ставрополе сносят за деньги города
Компенсировать ущерб планируют заставить застройщика
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По решению суда в Ставрополе сносят здание в северо-западном районе города. Владелец не исполнил решение суда о ликвидации незаконного строения самостоятельно. Его не убедили ни постановление о взыскании исполнительского сбора, ни административный протокол.
Тогда приставам и администрации Ставрополя пришлось действовать самостоятельно. Идет снос здания, который оплачивает комитет градостроительства администрации. Однако компенсацию запросят с застройщика.
ИСТОЧНИК KP.RU