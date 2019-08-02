В Ставрополе отменили новые правила для автомобилистов
Вернули прежнюю схему движения
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Недавно для автомобилистов меняли правила проезда на проспекте Кулакова. Поворот от Юго-Западного обхода с крайней правой полосы стал возможен на разрешающий сигнал светофора только в одном направлении: направо. Автомобилисты воспротивились таким изменениям, и через некоторое время старая схема движения вернулась: исчезли стрелка на указатели и светофор в дополнительной секции.
ИСТОЧНИК KP.RU