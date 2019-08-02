Знаменитые рок-группы выступят в Пятигорске

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-02T15:32:57+03:00

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В Пятигорск 239-ый День города будут праздновать практически весь сентябрь. В первый осенний месяц состоится подведение итогов конкурса «Человек года - 2019» , пройдет «Карнавал цветов» (костюмированный фестиваль-шествие) и выступление знаменитых рокеров.

13 сентября с концертом приедут группы «СерьГа», «Моральный кодекс», «Круиз», «Крематорий», а также Игорь Куприянов. В сам день города, который в 2019 году выпал на 14 сентября, споют «Цветы» «Лейся песня» и Владимир Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU