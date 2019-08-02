2019-08-02T16:38:46+03:00
Общество

В Ставропольском крае синоптики пообещали один ясный день на выходных

Безоблачно и сухо будет в субботу
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жаркая погода настанет в Ставропольском крае в воскресенье, пишет Newstracker со ссылкой на Гидрометцентр края.

Небо в пятницу снова прольется грозовым дождем, зато ночью осадки прекратятся. А 3 августа днем синоптики пообещали ясную погоду и 30-градусную жару. В воскресенье столбик термометра поползет вверх еще на 3 градуса, однако будет облачно. Скорость ветра достигнет 9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое чеченцев вытащили из воды тонущих детей
Постпред Ингушетии в администрации президента увольняется
В Ессентуках стартовал трехдневный исторический субботник
Детскую больницу Невинномысска начали ремонтировать
7 раненых в ДТП с автобусом привезли на лечение в Ставрополь
"Синтоловый качок" готов выехать на стрелку с десантниками - видео
Знаменитые рок-группы выступят в Пятигорске
Воткнула нож в шею: дочь в Изобильном убила мать и вынесла тело на пустырь у дома
Начал рассыпаться по кирпичикам: в Ставрополе поврежден дом
Сбербанк расширит сеть офисов для бизнеса
Марафон на 45 км: чеченец переплывёт Байкал ради благого дела
За ушибы по 1 тыс. рублей: страховщики рассказали, сколько получат пострадавшие в ДТП на Ставрополье
Расхитительницу святилищ схватили в Северной Осетии
В республиках СКФО аборты делают в два раза реже, чем на Ставрополье
«Половину — боевикам, половину — себе»: дагестанец осуждён за финансирование терроризма
Врачи отрезали грыжу в 20 кг женщине в Кабардино-Балкарии
В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, находилось 4 детей
Молодой человек убил старика из Дагестана
Варикоцеле в Ставрополе лечат через прокол в плече
Площадь пожара в цеху по обработке шерсти во Владикавказе увеличилась в десять раз
В Ставрополе отменили новые правила для автомобилистов