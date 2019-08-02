В Ставропольском крае синоптики пообещали один ясный день на выходных

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-02T16:38:46+03:00

Безоблачно и сухо будет в субботу

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Жаркая погода настанет в Ставропольском крае в воскресенье, пишет Newstracker со ссылкой на Гидрометцентр края.

Небо в пятницу снова прольется грозовым дождем, зато ночью осадки прекратятся. А 3 августа днем синоптики пообещали ясную погоду и 30-градусную жару. В воскресенье столбик термометра поползет вверх еще на 3 градуса, однако будет облачно. Скорость ветра достигнет 9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU