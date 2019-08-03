Появилось видео огненного смерча на Ставрополье
Ставропольцев поразила необычность поведения пламени
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В Новопавловске загорелось поле. Очевидцы засняли уникальное явление – огненный смерч. Потоки пламени ввинчивались по спирали от земли. Такой эффект объясняется тем, что воздух над образовавшимся пожаром нагревается, плотность уменьшается и он поднимается вверх.
Ставропольцы поразились увиденному: «Первый раз вижу такое, как в фильме ужасов прям!»
Огненный смерч на Ставрополь.
ИСТОЧНИК KP.RU