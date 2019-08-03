2019-08-03T12:33:07+03:00
Происшествия

Появилось видео огненного смерча на Ставрополье

Ставропольцев поразила необычность поведения пламени
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новопавловске загорелось поле. Очевидцы засняли уникальное явление – огненный смерч. Потоки пламени ввинчивались по спирали от земли. Такой эффект объясняется тем, что воздух над образовавшимся пожаром нагревается, плотность уменьшается и он поднимается вверх.

Ставропольцы поразились увиденному: «Первый раз вижу такое, как в фильме ужасов прям!»

Огненный смерч на Ставрополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24