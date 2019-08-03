Единственная на Кавказе фабрика народных инстурментов сгорела в Северной Осетии
Огонь перекинулся от горевшего здания по обработке шерсти
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Огонь уничтожил в столице Северной Осетии уникальную и единственную на Кавказе фабрику народных инструментов. Пострадали 12 человек, 7 госпитализированы.
Дорогостоящие инструменты спасти не удалось.
Пожар на фабрике «Фандыр» случился из-за перекинувшегося на нее огня от горевшего здания по обработке шерсти. Возгорание произошло из-за взрыва газа.
Власти пообещали в кратчайшие сроки найти новое помещение для фабрики.
ИСТОЧНИК KP.RU