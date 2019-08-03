Единственная на Кавказе фабрика народных инстурментов сгорела в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-03T17:45:46+03:00

Огонь перекинулся от горевшего здания по обработке шерсти

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Огонь уничтожил в столице Северной Осетии уникальную и единственную на Кавказе фабрику народных инструментов. Пострадали 12 человек, 7 госпитализированы.

Дорогостоящие инструменты спасти не удалось.

Пожар на фабрике «Фандыр» случился из-за перекинувшегося на нее огня от горевшего здания по обработке шерсти. Возгорание произошло из-за взрыва газа.

Власти пообещали в кратчайшие сроки найти новое помещение для фабрики.

ИСТОЧНИК KP.RU