Молодой водитель на Ставрополье устроил экшн на дороге: три человека пострадали
18-летний молодой человек получил права неделю назад
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В Изобильненском районе 4 августа поздно вечером водитель «Лады — 211440» на скорости «схватил обочину» , выехал на встречную, где автомобиль развернуло, и в него врезался «ВАЗ-21150». 18-летний водитель «четырнадцатой» и его 17-летний пассажир попали в больницу с травмами головы, 68-летний пассажир «пятнадцатой» сломал таз.
Спровоцировавший аварию молодой человек получил права неделю назад.
Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в отделе УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU