Молодой водитель на Ставрополье устроил экшн на дороге: три человека пострадали

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-05T10:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Изобильненском районе 4 августа поздно вечером водитель «Лады — 211440» на скорости «схватил обочину» , выехал на встречную, где автомобиль развернуло, и в него врезался «ВАЗ-21150». 18-летний водитель «четырнадцатой» и его 17-летний пассажир попали в больницу с травмами головы, 68-летний пассажир «пятнадцатой» сломал таз.

Спровоцировавший аварию молодой человек получил права неделю назад.

Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в отделе УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU