2019-08-05T13:47:29+03:00
Общество

Врио главы Ингушетии представил своего нового представителя в Москве

Он был заместителем предыдущего
Антон ШАПОВАЛОВ
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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд Калиматов представил нового постоянного представителя республики при президенте России. Им стал Адам Бузуртанов, который до назначения был заместителем прошлого чиновника на этой должности, передает пресс-служба главы региона.

- Врио главы Ингушетии подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности постоянного представителя республики при президенте РФ заместителя постпреда Адама Бузуртанова, - сказано в сообщении.

Напомним, прошлый постоянный представитель Алихан Цечоев ушел с должности по собственному желанию. Он перешел на работу в Минкавказа. Нынешний руководитель органа будет находиться на посту временно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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