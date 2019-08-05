2019-08-05T15:19:40+03:00
Общество

Видео: маленький мальчик ногой перезаряжает автомат на свадьбе в Ингушетии

В этот момент дуло направлено прямиком в его голову
Антон ШАПОВАЛОВ
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Маленький мальчик ногой перезаряжает автомат на свадьбе в ИнгушетииМаленький мальчик ногой перезаряжает автомат на свадьбе в ИнгушетииФото: СОЦСЕТИ
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Пользователи сети обсуждают халатное отношение взрослых к тому, как маленький мальчик ногой перезаряжает автомат. Оружие не только велико малышу - оно ему попросту непосильно. Оттого ему приходится привлекать к тому, чтобы отвести затвор, всю массу всего тела.

Окружающие не осознают беды, которой чудом удалось избежать. Проезжающий свадебный кортеж сигналит мальчику, а одна из машин специально выбилась из колоны, чтобы пассажиры могли пожать руку маленькому автоматчику.

- Это могло закончиться печально, - заметил пользователь, который опубликовал ролик. Его настроение поддержали остальные.

- Да уж, традиции традициями, но вот такое, конечно, недопустимо.

Кроме этого, комментаторы долго спорили, где все происходит. Однако все сошлись во мнении, что это Ингушетия.

Маленький мальчик стреляет из автомата на свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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