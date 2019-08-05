Около 500 водителей на Ставрополье пренебрегают безопасностью детей
С 1 по 15 августа на Ставрополье идет акция для автомобилистов «Пристегни себя и ребенка». Это связано с тем, что попавшие в ДТП люди, все чаще получают тяжелые травмы из-за того, что не были пристегнуты
Потому на дорогах края проводятся рейды по отлову тех, кто пренебрегает основным видом защиты в автомобиле. И особое внимание уделяют тем водителям, которые не пристегивают собственных детей.
За 4 дня около 1500 водителей и пассажиров попались на преступлении основной заповеди ответственных автолюбителей. Около 500 водителей везли детей без детских автокресел.
Штраф за непристегнутый ремень — 1000 рублей, отсутствие детского удерживающего устройства — 3 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU