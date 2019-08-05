2019-08-05T16:25:46+03:00
Общество

В Польше около 20 чеченцев подрались с футбольными фанатами из-за места на рынке

Среди задержанных есть представители обеих сторон
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Польше 20 чеченцев подрались с футбольными фанатами из-за места на рынкеВ Польше 20 чеченцев подрались с футбольными фанатами из-за места на рынкеФото: СОЦСЕТИ
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Около 20 россиян «в основном чеченского происхождения» задержала польская полиция после того, как те устроили потасовку с местными футбольными фанатами клуба «Краковия». Об этом в понедельник сообщает радиостанция RMF FM.

Все произошло около торгового центра в Кракове. Молодые люди сошлись в драке, как предполагают правоохранительные органы, из-за конкуренции на местном рынке.

Полиции удалось избежать тяжелых последствий. После обыска задержанных выяснилось, что потасовка могла закончиться трагично. Так, у российских граждан нашли оружие и наркотики. Однако конфликт удалось решить без применения дополнительных предметов, передает представитель местного отделения полиции Катарина Цисло.

Сейчас сотрудники полиции обыскивают квартиры задержанных, среди которых есть и поляки. Дело уже передали в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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