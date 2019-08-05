Экипажи штурмовиков становятся невидимками на Ставрополье
Пилоты отрабатывают перемещение на самой низкой возможной высоте
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Скрытному перемещению на предельно низкой высоте учатся экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиаполка ЮВО на Ставрополье. Пилоты снижаются до 25 метров над землей. Тренировки проходят парами и в составе звеньев, при любой погоде и ночью.
На небольшом расстоянии от земли летчики учатся становится невидимыми, используя ландшафт местности. Они обходят средства противовоздушной обороны условного соперника.
В отработке задействовано больше 100 военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЮВО.
ИСТОЧНИК KP.RU