2019-08-05T17:03:35+03:00
Политика

Экипажи штурмовиков становятся невидимками на Ставрополье

Пилоты отрабатывают перемещение на самой низкой возможной высоте
Полина ШАПОШНИКОВА
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Скрытному перемещению на предельно низкой высоте учатся экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиаполка ЮВО на Ставрополье. Пилоты снижаются до 25 метров над землей. Тренировки проходят парами и в составе звеньев, при любой погоде и ночью.

На небольшом расстоянии от земли летчики учатся становится невидимыми, используя ландшафт местности. Они обходят средства противовоздушной обороны условного соперника.

В отработке задействовано больше 100 военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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