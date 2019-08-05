"Денег там больше, чем в остальных городах": фотограф из Сибири снял резиденцию Рамзана Кадырова

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-05T19:01:36+03:00

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Посетивший Чечню фотограф Слава Степанов из Новосибирска у себя в "Живом журнале" выложил снимки красивых мест столицы республики, включая резиденцию Рамзана Кадырова.

В интервью NGS.ru фотограф признался, что объездил весь Северный Кавказ и Грозный, на его взгляд, самый аккуратный город, где "видно, что денег там больше остальных (чем в других городах - прим. авт.)".

Грозный. Фото: Слава Степанов

Кроме мечети "Сердце Чечни" и бизнес-квартала "Грозный-Сити" отдельно гость отметил "Проспект Владимира Путина". Степанова удивило, что на табличке высечено имя действующего президента, когда в других городах России имена выдающихся в разных областях людей присваиваются улицам и проспектам посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU