В опрокинутой «Гранте» на Ставрополье умер 39-летний водитель

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-06T09:02:58+03:00

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39-летний водитель погиб 5 августа в опрокинутом авто на дороге Шпаковского района. Мужчина двигался на «Ладе Гранте» к селу Сенгилеевскому, но слишком сильно разогнался, не справился с вождением и допустил опрокидывание. Водитель умер до приезда скорой. Он не был пристегнут.

В УИГБДД по СК полагают, что причиной аварии мог стать сон за рулем, либо проблемы со здоровьем. Обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU