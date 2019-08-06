В опрокинутой «Гранте» на Ставрополье умер 39-летний водитель
Трагедия могла случиться из-за проблем со здоровьем мужчины
Фото: УИГБДД по СК
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39-летний водитель погиб 5 августа в опрокинутом авто на дороге Шпаковского района. Мужчина двигался на «Ладе Гранте» к селу Сенгилеевскому, но слишком сильно разогнался, не справился с вождением и допустил опрокидывание. Водитель умер до приезда скорой. Он не был пристегнут.
В УИГБДД по СК полагают, что причиной аварии мог стать сон за рулем, либо проблемы со здоровьем. Обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU