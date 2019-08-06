2019-08-06T09:37:54+03:00
Происшествия

3-летний поджигатель: в Ставрополе троих детей спасли из горящей квартиры

Пришлось срезать решетки на окнах, чтобы достать пострадавших
Полина ШАПОШНИКОВА
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В запертой горящей квартире в Ставрополе оказались трое детей. Пожар случился на первом этаже многоэтажки на улице Октябрьской, 227. На окнах балкона были установлены решетки, которые пришлось срезать спасателям, чтобы попасть в квартиру к 11-летнему, 8-летнему и 3-летнему детям. Им оказали медпомощь на месте.

Дети по словам очевидцам сказали, что огонь вышел из-под контроля из-за младшего ребенка, который играл со спичками, пишет Neatracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

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