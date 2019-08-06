2019-08-06T12:56:28+03:00
Политика

20 молодых спецназовцев получат квартиры в Ставрополе

В этом году 150 семей военных разместились в краевой столице
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье в воинскую часть спецназа ЮВО прибыли выпускники вузов. Скоро 20 человек разместятся в служебных квартирах в Ставрополе. Новичкам спецназа предстоят сборы, где пройдет изучение документов, техники, штатной структуры.

Чему обучились в вузах выпускники покажут во время тактической, огневой и физической подготовки.

В 2019 году жилье в Ставрополе получили больше 150 семей военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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