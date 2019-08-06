В Якутии житель Ингушетии набрал золота на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-06T13:28:10+03:00

Но его поймали с ним на трассе

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В Якутии сотрудники МВД по Республике Саха задержали уроженца Ингушетии на федеральной трассе «Лена». Мужчина перевозил в машине природное золото, передает пресс-служба ведомства.

Полицейские нашли в салоне два пакета с металлическим порошком, по цвету напоминающим золото. Как показала экспертиза, это был шлиховое россыпное золото, чья стоимость достигает 15 миллионов рублей. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение драгоценных металлов. Следствие проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU