В Якутии житель Ингушетии набрал золота на 15 миллионов рублей
Но его поймали с ним на трассе
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В Якутии сотрудники МВД по Республике Саха задержали уроженца Ингушетии на федеральной трассе «Лена». Мужчина перевозил в машине природное золото, передает пресс-служба ведомства.
Полицейские нашли в салоне два пакета с металлическим порошком, по цвету напоминающим золото. Как показала экспертиза, это был шлиховое россыпное золото, чья стоимость достигает 15 миллионов рублей. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконное хранение драгоценных металлов. Следствие проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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