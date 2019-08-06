2019-08-06T15:10:14+03:00
Происшествия

«Хотел наказать»: пожилой дагестанец не справился с банкоматом и решил его взорвать

Мужчина был пьян
Антон ШАПОВАЛОВ
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Пожилой дагестанец не справился с банкоматом и решил его взорватьПожилой дагестанец не справился с банкоматом и решил его взорватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинградской области в понедельник сотрудники МВД задержали 67-летнего уроженца Дагестана. Озлобленный пьяный мужчина позвонил в центр поддержки клиентов и стал угрожать, что взорвет собственность организации, передает пресс-служба ведомства.

По материалам полиции, дагестанец через банкомат положил деньги на телефон. Правда, операция не прошла, но этого не заметил сам мужчина. Когда счет не пополнялся, пожилой человек позвонил в центр поддержки клиентов, где ему не смогли помочь. Тогда он пригрозил, что взорвет банкомат.

Дагестанца задержали в Павлово Всеволожского района. Против него открыли уголовное дело по первой части 207 статьи (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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