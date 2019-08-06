Овощеводам Ставрополья компенсируют затраты на производство семян

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-06T16:37:26+03:00

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Ставропольские аграрии, занимающиеся семеноводством, получат поддержку от государства.

В минсельхозе края поставили задачу - организовать производство семян овощных культур открытого грунта и обезопасить себя в рамках импортозамешения.

Сейчас овощи производятся мелкими партиями. Но ситуацию планируют поправить: аграрии получат 15 % от затрат в семеноводстве картофеля, кукурузы гибридов 1-го поколения, до 20% на производстве семян овощных культур открытого грунта (капуста, морковь, свекла, чеснок, лук, томат огурец и овощной горох).

Ставка на поддержку производства семян сахарной свеклы фиксированная — от 50 до 246 тыс. рублей на 1 га, подсолнечника — от 9 до 39 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU