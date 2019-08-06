Овощеводам Ставрополья компенсируют затраты на производство семян
Ставропольские аграрии, занимающиеся семеноводством, получат поддержку от государства.
В минсельхозе края поставили задачу - организовать производство семян овощных культур открытого грунта и обезопасить себя в рамках импортозамешения.
Сейчас овощи производятся мелкими партиями. Но ситуацию планируют поправить: аграрии получат 15 % от затрат в семеноводстве картофеля, кукурузы гибридов 1-го поколения, до 20% на производстве семян овощных культур открытого грунта (капуста, морковь, свекла, чеснок, лук, томат огурец и овощной горох).
Ставка на поддержку производства семян сахарной свеклы фиксированная — от 50 до 246 тыс. рублей на 1 га, подсолнечника — от 9 до 39 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU