В ходе КТО в Ингушетии уничтожен человек

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-07T10:47:32+03:00

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В Ингушетии с 4:30 утра введен режим контретеррористической операции (КТО). В селе Вознесенском Малгобекского района произошла перестрелка между силовиками и боевиками. Стало известно, что в ходе боя уничтожен боевик, сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Людей просят не впадать в панику, не вмешиваться в действия правоохранителей.

Сейчас усилена охрана, ведется проверка документов граждан, возможна блокировка связи.

Ликвидация террориста в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU