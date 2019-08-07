В ходе КТО в Ингушетии уничтожен человек
Усилена охрана общественного порядка
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В Ингушетии с 4:30 утра введен режим контретеррористической операции (КТО). В селе Вознесенском Малгобекского района произошла перестрелка между силовиками и боевиками. Стало известно, что в ходе боя уничтожен боевик, сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Людей просят не впадать в панику, не вмешиваться в действия правоохранителей.
Сейчас усилена охрана, ведется проверка документов граждан, возможна блокировка связи.
Ликвидация террориста в Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU