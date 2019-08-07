Ставропольцы должны банкам почти 233 млрд рублей
36% от этой суммы — ипотечные кредиты
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87,9 млрд рублей в кредит получили ставропольцы за 6 месяцев 2019 года. Рост за год составил 22%.
Кстати, в СКФО регион лидирует по кредитам — 54 % от всех выданных в округе займов приходится на Ставрополье.
Общий кредитный портфель жителей, по данным на 1 июля, составляет 232,8 млрд рублей. 64% это потребительские ссуды, а 36% - ипотечные.
Зато просрочек стало меньше на 5,8% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.
ИСТОЧНИК KP.RU