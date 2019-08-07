Ставропольцы должны банкам почти 233 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-07T11:28:53+03:00

36% от этой суммы — ипотечные кредиты

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87,9 млрд рублей в кредит получили ставропольцы за 6 месяцев 2019 года. Рост за год составил 22%.

Кстати, в СКФО регион лидирует по кредитам — 54 % от всех выданных в округе займов приходится на Ставрополье.

Общий кредитный портфель жителей, по данным на 1 июля, составляет 232,8 млрд рублей. 64% это потребительские ссуды, а 36% - ипотечные.

Зато просрочек стало меньше на 5,8% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU