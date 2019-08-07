"Кто заставил Чечню уважать": покойный Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Кадырову
В сети появилась запись последней песни недавно умершего певца Вилли Токарева. Её опубликовал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.
- Я не являюсь фанатом [Вилли Токарева]. Однако невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело, [которые есть в его песнях], - написал Умаров.
Последняя песня Токарева посвящена деятельности Рамзана Кадырова. Покойный певец признает вклад главы Чечни в развитие республики и отмечает его личностные качества, которые позволяют ему балансировать между официальной жизнью и обыденностью.
Умаров отметил, что ещё неизданную песню ему прислала вдова сразу после смерти Токарева. Как он считает, композиция выдалась достаточно забавной.
Покойный певец Вилли Токарев поет о "кадыровском стиле".
ИСТОЧНИК KP.RU
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