"Кто заставил Чечню уважать": покойный Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Кадырову

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-07T14:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилась запись последней песни недавно умершего певца Вилли Токарева. Её опубликовал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

- Я не являюсь фанатом [Вилли Токарева]. Однако невозможно отнять этой энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело, [которые есть в его песнях], - написал Умаров.

Последняя песня Токарева посвящена деятельности Рамзана Кадырова. Покойный певец признает вклад главы Чечни в развитие республики и отмечает его личностные качества, которые позволяют ему балансировать между официальной жизнью и обыденностью.

Умаров отметил, что ещё неизданную песню ему прислала вдова сразу после смерти Токарева. Как он считает, композиция выдалась достаточно забавной.

Покойный певец Вилли Токарев поет о "кадыровском стиле".

ИСТОЧНИК KP.RU