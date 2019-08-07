Ставропольские коммунальщики готовятся отапливать многоэтажки
Больше половины котельных уже прошли проверку на исправность
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Ставрополье готовится к холодному времени году: коммунальщики проверяют котельные. Всего нужно убедиться в исправности 876 котельных. Из 446, работоспособность которых не вызывает нареканий, 133 были полностью отремонтированы. Профилактические работы проведены и на очистных сооружениях водопровода и канализации.
На сегодняшний момент готовность к отопительному сезону 2019/2020 — 60%. К 15 сентября все 11 тысяч многоэтажек должны получить паспорта готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU