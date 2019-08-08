Похититель металла в Железноводске не смог соврать полицейскому
При виде полицейского мужчина остановил машину с похищенным и во всем признался
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В Железноводске полицейский обратил внимание на автомобиль, из окна которого торчала арматура. Водитель остановился сразу, как увидел правоохранителя. На заднем сидении транспорта лежали металлические конструкции. Полицейский поинтересовался, кому принадлежит металл, а вор, который не научился врать, признался, что везет краденное.
31-летний мужчина уже ранее был судим, он рассказал, что арматуру присвоил с садового участка и собирался сдать добычу в пункт приема металла. Имущество возвращено владельцу. Воришку ждет суд, сообщили в МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU