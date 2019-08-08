В Минводах разбираются в смерти новорожденного
Мальчик умер через день после появления на свет
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В Минеральных Водах выясняют, почему в больнице умер младенец. Весной счастливая мама родила мальчика. Его состояние было удовлетворительным, и новорожденного поместили в детскую палату под наблюдение. Но уже через день младенцу стало хуже, и он умер.
Смерть произошла из-за врожденной двусторонней пневмонии легких. После заявления родителей было возбуждено уголовное дело.
Назначены дополнительные экспертизы для установления точной причины смерти и обстоятельств оказания помощи мальчику и его маме.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU