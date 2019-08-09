Коллега изрезал работника управляющей компании в Ставрополе
Мужчина до того возненавидел коллегу, что решился на убийство
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63-летний житель Ставрополя чуть не убил коллегу.
Следствие установило, что мужчина возненавидел сотрудника одной из управляющих компаний города, с которым раньше трудился бок о бок. Дело дошло до того, что подозреваемый ворвался в кабинет 39-летнего мужчины и четыре раза ударил его ножом в живот. Раненого отвезли в больницу, где медики смогли его спасти.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU