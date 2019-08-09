На Ставрополье готовили некачественный спред
Два молочных товара в регионе не прошли проверку качества
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После исследований специалистов комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставрополья выявлены два некачественных товара. Среди них спред растительно-сливочный молочного завода ООО «Луч Солнца» и «Айран» ООО «Ростовский завод плавленых сыров»
Данные переданы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU