На Ставрополье готовили некачественный спред

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-09T11:14:31+03:00

Два молочных товара в регионе не прошли проверку качества

Изменить размер текста: A A

После исследований специалистов комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставрополья выявлены два некачественных товара. Среди них спред растительно-сливочный молочного завода ООО «Луч Солнца» и «Айран» ООО «Ростовский завод плавленых сыров»

Данные переданы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU