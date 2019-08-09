Роспотребнадзор рассказал о качестве воды на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-09T16:13:14+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказало о результатах проверки качества питьевой воды. Водой край снабжает 351 водопровод.

Из всех взятых проб неудовлетворительные санитарно-химические показатели зарегистрированы в 2,3% случаев, микробиологические — в 0,2%.

В Андроповском районе выросла доля неудовлетворительных проб по показателям мутности. Поэтому в 2019 году выделены деньги на реконструкцию очистных сооружений группового водопровода.

Всего в этом году составлен 151 протокол об административных нарушениях на сумму 630,5 тыс рублей. В суд подано 3 иска с требованием о соблюдении санитарных норм. Суд выдал предписание об устранении нарушений, исполнение которых контролируется Роспотребнадзором края.

ИСТОЧНИК KP.RU