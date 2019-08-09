Роспотребнадзор рассказал о качестве воды на Ставрополье
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю рассказало о результатах проверки качества питьевой воды. Водой край снабжает 351 водопровод.
Из всех взятых проб неудовлетворительные санитарно-химические показатели зарегистрированы в 2,3% случаев, микробиологические — в 0,2%.
В Андроповском районе выросла доля неудовлетворительных проб по показателям мутности. Поэтому в 2019 году выделены деньги на реконструкцию очистных сооружений группового водопровода.
Всего в этом году составлен 151 протокол об административных нарушениях на сумму 630,5 тыс рублей. В суд подано 3 иска с требованием о соблюдении санитарных норм. Суд выдал предписание об устранении нарушений, исполнение которых контролируется Роспотребнадзором края.
ИСТОЧНИК KP.RU