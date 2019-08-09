На ставропольские поросячьи бега допустят только кандидатов в мастера спорта
Лишь три поросенка смогли пройти жесткие требования
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Правила для поросячьих бегов на Ставрополье ужесточены, пишет «Победа 26». Теперь животные обязаны иметь справку о прививке против ботулизма. Кроме того, от будущих легкоатлетов с пятачками требуется выполненный норматив кандидата в мастера спорта по бегу.
Шоу пройдет на знаменитой ставропольской бахче в 11:00. Победители получат подарки от организаторов. Пока на участие зарегистрировано только три поросенка.
ИСТОЧНИК KP.RU