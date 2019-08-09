Путин приветствовал участников «Машука-2019»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-09T17:14:02+03:00

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Приветственное обращение президент страны Владимир Путин направил участникам молодежного форума «Машук-2019». Пресс-служба Кремля приводит слова главы государства: «С каждым годом он (форум) вовлекает в свою орбиту все большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек».

Путин отметил, что форум за 10 лет собрал тысячи талантливых молодых людей страны и зарубежных стран. Нынешним машуковцам президент пожелал море впечатлений, которые запомнятся на всю жизнь. В этот раз в Пятигорске собрались 3 тысячи участников.

ИСТОЧНИК KP.RU