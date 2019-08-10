Глушаков лично раздал жителям Чечни билеты на матч "Ахмата" со "Спартаком"
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков, ранее игравший за московский "Спартак", раздает бесплатные билеты на матч своей нынешней команды с бывшей. Все проходило в рамках совместной акции с ГИБДД. Видео опубликовал председатель парламента Чечни и президент "Ахмата" Магомед Даудов.
- Футболисты команды «Ахмат» совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Внимание, водитель". Участники мероприятия провели разъяснительные беседы, вручили флаеры, где отражена информация о безопасном поведении на дорогах, а также раздавали пригласительные билеты на игру грозненского клуба с московским «Спартаком», которая состоится в ближайшее воскресенье, - сказано в сообщении Даудова.
Напомним, в начале трансферного окна "Ахмат" подписал контракт с экс-полузащитником "Ахмата" Денисом Глушаковым. Грозненцам он достался бесплатно. В "Ахмат" Глушаков перешел с пониженной зарплатой.
Глушаков и футболисты "Ахмата" раздают билеты на матч со "Спартаком".
ИСТОЧНИК KP.RU
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