Глушаков лично раздал жителям Чечни билеты на матч "Ахмата" со "Спартаком"

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-10T12:27:17+03:00

Глушаков лично раздал всем жителям Чечни билеты на матч со "Спартаком" Фото: СОЦСЕТИ

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Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков, ранее игравший за московский "Спартак", раздает бесплатные билеты на матч своей нынешней команды с бывшей. Все проходило в рамках совместной акции с ГИБДД. Видео опубликовал председатель парламента Чечни и президент "Ахмата" Магомед Даудов.

- Футболисты команды «Ахмат» совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Внимание, водитель". Участники мероприятия провели разъяснительные беседы, вручили флаеры, где отражена информация о безопасном поведении на дорогах, а также раздавали пригласительные билеты на игру грозненского клуба с московским «Спартаком», которая состоится в ближайшее воскресенье, - сказано в сообщении Даудова.

Напомним, в начале трансферного окна "Ахмат" подписал контракт с экс-полузащитником "Ахмата" Денисом Глушаковым. Грозненцам он достался бесплатно. В "Ахмат" Глушаков перешел с пониженной зарплатой.

Глушаков и футболисты "Ахмата" раздают билеты на матч со "Спартаком".

ИСТОЧНИК KP.RU