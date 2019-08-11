2019-08-11T13:40:22+03:00
Общество

Ставропольчанка стала "вице-миссис России"

Наталья Резникова заняла в конкурсе четвертое место
Виталий КЛИМОВ
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Наталья имеет опыт участия в конкурсах красоты.Наталья имеет опыт участия в конкурсах красоты.Фото: Instagram.com
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В Московском культурном фольклорном центре прошел финала конкурса «Миссис Россия – 2019». Самой красивой женщиной жюри признало 33-летнюю Екатерину Нишанову, мать двоих детей, из Геленжика. Ей досталась корона и право представить нашу страну на конкурсе "Миссис Земной шар".

В конкурсе также принимала участие представительница Ставрополья. Наталья Резниковой из Ставрополя достался титул "вице миссис". Для Резниковой это уже не первый конкурс красоты. Она становилась "вице-миссис Ставропольский край". Наталья - активный блогер. В ее инстаграме больше 2 тысяч подписчиков. Там она рассказывает о книгах, вдохновляющих ее людях и саморазвитии. Наталья воспитывает пятилетнюю дочь.

nataly_reznikovanataly_reznikova
Наталья часто выкладывает свои фото с отдыха в Instagram
96 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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