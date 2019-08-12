За помощь террористам сотрудники ставропольского ФСИН отправились в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-12T11:07:17+03:00

Теперь им самим предстоит провести за решеткой по 5 лет

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На Ставрополье двое служащих исправительной колонии организовали доставку запрещенных в учреждении предметов. Заместитель начальника отдела безопасности Виктор Ермаков и младший инспектор того же подразделения Давид Погосов помогали в том числе и осужденным за преступления террористического и экстремистского характера.

8 августа 2019 года суд Ставрополя приговорил их к 5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU