Видео: «самый трезвый» мужчина избил парня за провокационную надпись на футболке в Ставрополе
В социальных сетях бурно обсуждают инцидент, который произошел в Ставрополе. Мужчине не понравилась надпись на футболке прохожего, гласившая, что каждый трезвый человек связан с «необычными» людьми. Свое недовольство, позже названное как алиби, он снимал на видео и сам выложил в сеть.
На кадрах не видно, как началась разборка между молодым человеком и «неравнодушным гражданином». Однако последний настоятельно просит, даже требует того, чтобы первый снял майку.
- Ты сейчас снимешь эту майку!
- Просто, пока я буду идти, меня могут принять.
- Пока ты здесь стоишь, ты можешь [потерять лицо — ред.].
Парень в майке пытался «найти компромисс» с недовольным, но тот был категоричен. В итоге он все-таки снял с него майку, предварительно то ли ударив, то ли толкнув.
- Ты снимешь ее и порвешь.
- Но это подарок друга.
- Я порву!
В конце к конфликтующим подходит сотрудник полиции. На этом моменте запись прерывает. Позже выяснилось, что на парня в оскорбительной майке составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему назначили штраф.
Пользователи сети разделились на два лагеря. Один поддерживают "самого трезвого" мужчину, а другие его осуждают. Некоторые занимают нейтральную позицию, признавая, что и майка была некорректной, и поведение "неравнодушного гражданина" оказалось неподобающим и - слишком "неравнодушным".
Молодого человека избивают за нецензурную надпись на майке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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