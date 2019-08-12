Видео: «самый трезвый» мужчина избил парня за провокационную надпись на футболке в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-12T12:27:57+03:00

Мужчина избил парня за провокационную надпись на футболке в Ставрополе Фото: СОЦСЕТИ

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В социальных сетях бурно обсуждают инцидент, который произошел в Ставрополе. Мужчине не понравилась надпись на футболке прохожего, гласившая, что каждый трезвый человек связан с «необычными» людьми. Свое недовольство, позже названное как алиби, он снимал на видео и сам выложил в сеть.

На кадрах не видно, как началась разборка между молодым человеком и «неравнодушным гражданином». Однако последний настоятельно просит, даже требует того, чтобы первый снял майку.

- Ты сейчас снимешь эту майку!

- Просто, пока я буду идти, меня могут принять.

- Пока ты здесь стоишь, ты можешь [потерять лицо — ред.].

Парень в майке пытался «найти компромисс» с недовольным, но тот был категоричен. В итоге он все-таки снял с него майку, предварительно то ли ударив, то ли толкнув.

- Ты снимешь ее и порвешь.

- Но это подарок друга.

- Я порву!

В конце к конфликтующим подходит сотрудник полиции. На этом моменте запись прерывает. Позже выяснилось, что на парня в оскорбительной майке составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему назначили штраф.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Один поддерживают "самого трезвого" мужчину, а другие его осуждают. Некоторые занимают нейтральную позицию, признавая, что и майка была некорректной, и поведение "неравнодушного гражданина" оказалось неподобающим и - слишком "неравнодушным".

Молодого человека избивают за нецензурную надпись на майке.

ИСТОЧНИК KP.RU