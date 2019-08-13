2019-08-13T11:07:01+03:00
Происшествия

Спасатели эвакуировали сорвавшегося альпиниста в Кабардино-Балкарии

У мужчины множественные травмы
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда спасли мужчину, который сорвался при восхождении на Эльбрус. Он травмировал голову, передает пресс-секретарь МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

- 3 августа в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, на высоте 5300 метров альпинист сорвался и получил травму головы, - сказал сотрудник ведомства.

Ближе к десяти утра пострадавшего нашли и доставили к медикам на поляне Азау. В спасательной операции участвовали пять спасателей и две единицы техники, в том числе — вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24