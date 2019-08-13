Спасатели эвакуировали сорвавшегося альпиниста в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-13T11:07:01+03:00

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Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда спасли мужчину, который сорвался при восхождении на Эльбрус. Он травмировал голову, передает пресс-секретарь МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

- 3 августа в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, на высоте 5300 метров альпинист сорвался и получил травму головы, - сказал сотрудник ведомства.

Ближе к десяти утра пострадавшего нашли и доставили к медикам на поляне Азау. В спасательной операции участвовали пять спасателей и две единицы техники, в том числе — вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU