В Ставрополе неизвестный расстреливает кошек

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-13T11:39:21+03:00

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Хозяева раненой из ружья кошки в Ставрополе рассказали, что нашли животное в ужасном состоянии на улице Васякина. У животного отнялись задние лапы, в ветклинике рентген показал два пулевых ранения. Одна пуля повредила позвоночник и костный мозг, не дав кошке шансов на жизнь. Измученное животное пришлось усыпить.

«Дети рыдали и теперь не могут нормально спать», - пишет владелица. Она сообщает, что на улице не в первый раз пропадают животные.

«Пули - это не оплошность, не случайность. Это дело рук живодера, психически больного чудовища, которому приносит удовольствие смотреть, как умирают в муках живые существа».

Женщина обратилась в полицию, но не верит, что преступника найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU