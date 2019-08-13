В Ставрополе неизвестный расстреливает кошек
Хозяева раненой из ружья кошки в Ставрополе рассказали, что нашли животное в ужасном состоянии на улице Васякина. У животного отнялись задние лапы, в ветклинике рентген показал два пулевых ранения. Одна пуля повредила позвоночник и костный мозг, не дав кошке шансов на жизнь. Измученное животное пришлось усыпить.
«Дети рыдали и теперь не могут нормально спать», - пишет владелица. Она сообщает, что на улице не в первый раз пропадают животные.
«Пули - это не оплошность, не случайность. Это дело рук живодера, психически больного чудовища, которому приносит удовольствие смотреть, как умирают в муках живые существа».
Женщина обратилась в полицию, но не верит, что преступника найдут.
ИСТОЧНИК KP.RU