На Ставрополье 46-летний наркоман ходил за марихуаной за город
Он собирался «расслабиться», когда увидел полицейских
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Полицейские в Новоалександровске обнаружили наркомана. При виде людей в погонах мужчина выбросил на землю полимерный пакет. В нем оказалось 200 граммов марихуаны. 46-летний ранее судимый местный житель рассказал, что сорвал растение недалеко от города для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU