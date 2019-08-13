На Ставрополье 46-летний наркоман ходил за марихуаной за город

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-13T12:43:28+03:00

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Полицейские в Новоалександровске обнаружили наркомана. При виде людей в погонах мужчина выбросил на землю полимерный пакет. В нем оказалось 200 граммов марихуаны. 46-летний ранее судимый местный житель рассказал, что сорвал растение недалеко от города для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU