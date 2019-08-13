Дальнобойщику из КЧР дали срок за смертельное ДТП в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-13T15:15:18+03:00

Ему предстоит пробыть 2,5 года в колонии-поселении и отдать потерпевшим два миллиона

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В Нижнем Новгороде уроженца Карачаево-Черкесии осудили за смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

Обвинению удалось доказать, что в январе 2019 года 50-летний дальнобойщик превысил скорость, когда проехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге машина осужденного врезалась в иномарку, которая выезжала из кармана, чтобы развернуться. Внутри было двое: водитель и его пассажирка. Женщину спасти не удалось, у нее остались трое детей.

Мужчине дали 2,5 года колонии-поселения. Кроме этого, ему придется возместить два миллиона потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU