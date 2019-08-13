Ставропольская королева воинов невероятно ловко обращается с мечом
Губернатор края Владимир Владимиров «пропиарил» 11-классницу в своем аккаунте
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Школьница в образе Зены, воительницы из популярного сериала, потрясающе ловко обращается с холодным оружием. Девушка в костюме воительницы исполняет танец у бушующего водоема. Губернатор Владимир Владимиров представил героиню ролика — Анна Романенко научилась обращению с шашкой на занятиях в казачьем центре. Аня участница Юнармии, танец и образ придумала ее мама.
80 LVL: королева воинов из Ставрополя потрясающе владеет мечом.
ИСТОЧНИК KP.RU