Ставропольская королева воинов невероятно ловко обращается с мечом

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-13T15:18:32+03:00

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Школьница в образе Зены, воительницы из популярного сериала, потрясающе ловко обращается с холодным оружием. Девушка в костюме воительницы исполняет танец у бушующего водоема. Губернатор Владимир Владимиров представил героиню ролика — Анна Романенко научилась обращению с шашкой на занятиях в казачьем центре. Аня участница Юнармии, танец и образ придумала ее мама.

80 LVL: королева воинов из Ставрополя потрясающе владеет мечом.

ИСТОЧНИК KP.RU