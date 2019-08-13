2019-08-13T17:13:10+03:00
Общество

Блогерша из Северной Осетии докажет, что на Кавказе не страшно

Осенью для тревел-блога о СКФО начнут снимать первый сюжет в Дагестане, а Северную Осетию покажут зимой
Полина ШАПОШНИКОВА
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Тревел-блог о Северном Кавказе запустят осенью. Грант на его создание выиграла телеведущая Северной Осетии Виктория Базгадзе. Это 150 тысяч рублей. По мнению журналистки, блог поможет жителям центральных регионов страны поменять свое мнение о том, что Кавказ таит в себе опасность.

Я решила взять какого-то человека, который, может быть, даже боится сюда приезжать, и с ним вместе рушить стереотипы, разъезжая по регионам Северного Кавказа и Южной Осетии , - поясняет Багадзе. Над блогом будут трудиться 4 человека. Первый сюжет снимут в Дагестане. Северную Осетию покажут зимой. Из каждого региона СКФО в блоге появится получасовой сюжет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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