Отбросило на 15 метров от удара: в Ставрополе насмерть сбита женщина

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-14T12:25:33+03:00

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Утро 14 августа в Ставрополе началось с трагедии на Старомарьевском шоссе и большой пробки. Там была сбита женщина.

Молодой водитель за рулем «Лады Калины» развил большую скорость и не затормозил перед «зеброй». Пожилую женщину отбросило на 15 метров вперед. Очевидцы вызвали скорую, на место прибыли спасатели. Пенсионерка была без сознания, массаж сердца в течение получаса не вернул ее к жизни. Женщина скончалась на месте, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU