Отбросило на 15 метров от удара: в Ставрополе насмерть сбита женщина
Молодой водитель не затормозил перед пешеходным переходом
Фото: ПАСС СК
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Утро 14 августа в Ставрополе началось с трагедии на Старомарьевском шоссе и большой пробки. Там была сбита женщина.
Молодой водитель за рулем «Лады Калины» развил большую скорость и не затормозил перед «зеброй». Пожилую женщину отбросило на 15 метров вперед. Очевидцы вызвали скорую, на место прибыли спасатели. Пенсионерка была без сознания, массаж сердца в течение получаса не вернул ее к жизни. Женщина скончалась на месте, сообщили в ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU